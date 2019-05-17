Мгновенная реакция: после жалоб журналистов Путину чиновники провели работу над ошибками
Чиновники из самых разных регионов сегодня отчитывались о решении проблем, на которые накануне журналисты на медиафоруме ОНФ обратили внимание Владимира Путина. Рязанские власти показали детскую площадку за четыре миллиона рублей. Правда, целиком ее увидеть сложно. А мэрия Екатеринбурга в срочном порядке начала готовиться к опросу жителей, чтобы выяснить, как горожане относятся к идее строительства храма в сквере.
Реакция на встречу президента с общественниками была мгновенной. В Сочи еще не закончился большой разговор, а на местах уже разбирались. Вечером следователи приехали в Рязанский лесопарк. Там якобы с прошлого лета не могут установить детскую площадку, при этом почти 4 миллиона рублей мэрия освоила. Сыщики выяснили — никакого криминала.
"Установлено, что детское спортивное оборудование, закупленное в соответствии с требованиями муниципального контракта, имеется в наличии полном объеме", — сообщила Анжелика Евдокимова, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Рязанской области.
Качели и карусели распределили между тремя городскими парками. На двух площадках детвора уже год, как резвится. С установкой третьей затянули, но ведь был не сезон, оправдываются в мэрии. Оборудование установят к началу лета.
"Все переносы оборудования юридически оформлены. Этот комплекс входит в госзаказ, и он установлен по другому адресу — на площади Соборной", — объясняет Сергей Карабасов, и.о. главы администрации Рязани.
Мэр Карабасов признает: разъяснительную работу с населением плохо провел, горожанам не рассказали о переносе детского городка.
У его коллеги в Екатеринбурге задача сложнее. Там жители спорят, строить ли храм на месте сквера. Президент предложил решить вопрос с помощью опроса.
"Мы на сегодня работаем с профессиональными социологами, чтобы определить несколько параметров. Первое — репрезентативность выборки. Второе — форма. Опрос на улицах, опрос в Интернете, опрос в телефонах", — рассказывает глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Накануне мэр появился на месте стройплощадки, а работы были моментально остановлены после реакции президента. Стройка замерла как минимум до тех пор, пока не будет данных опроса.
Еще одна история, рассказанная на вчерашнем медиафоруме ОНФ, личная трагедия. У Натальи из Севастополя от рака умерла мама. Девушка уверена, что ее можно было спасти, но городские онкологи как будто не слышали о клятве Гиппократа.
"Твою маму нет смысла лечить, пусть умирает. Я ссылалась на рекомендации федеральных центров — это и Бурденко, и Герцена. Мне сказали: если ты такая умная, езжай в Москву и лечись там. Мы эти рекомендации выполнять не будем", — рассказывает Наталья Красулина.
Наталья уверяет, что с нее вымогали деньги за каждый курс химиотерапии. Оплачивать взятки было нечем, и ее мама умерла. Уголовное дело возбудили, но сейчас, похоже, оно будет расследоваться быстрее. После вмешательства президента губернатор Севастополя появился в местном онкоцентре. Врачи, отказавшиеся лечить женщину, продолжают ходить на работу.
"Назначена и проводится дополнительная судмедэкспертиза. Кроме того прокуратура организовала проверку в департаменте здравоохранения Севастополя", — сообщил Юрий Писанко, старший помощник прокурора Севастополя.
А это уже Пенза, где в многоэтажке лифт вместо обещанных двух месяцев ремонтировали полгода.
- Тяжело. Она сама не поднимается, приходится на руках носить.
- Я иду, с меня не пот, а кровь течет. Чтобы на 9 этаж дойти, все дрожит.
С осени прошлого года жители безуспешно обивали пороги управляющей компании. Отфутболивали коммунальщики и журналистов.
Как раз накануне встречи журналистов с президентом лифт все-таки запустили. СМИ — это тот раздражитель, который не дает чиновникам расслабиться.
"Реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы. Собака мясо видит, слюна выделяется. Поэтому и здесь тоже. Как посмотрел там руководитель определенный сюжет или прочитал статью, реакция должна быть мгновенной", — уверен президент РФ Владимир Путин.
Прощаясь с журналистами, Владимир Путин поблагодарил коллег за работу. Обращение в СМИ, как правило, последняя надежда, крик души, и он должен быть услышан.
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