Последний рабочий день Порошенко: массовая отставка соратников
Министр иностранных дел Климкин, глава Совета национальной безопасности Турчинов, руководство администрации президента, его советники, представитель в Раде, глава антикоррупционного управления СБУ. В последний рабочий день Порошенко его соратники массово пишут заявления об отставке. Но на случай, если кто-то из них начнет собирать вещи — Киевский окружной суд начал дело о запрете на выезд из Украины 180 чиновников уходящей команды. В их числе и сам Порошенко. Он, кстати, сегодня напоследок дал украинское гражданство сбежавшему из России от уголовного преследования экс-депутату Пономареву.
"Европейской Украины" больше нет. Звучит как приговор всему пятилетнему президентству Петра Порошенко.
"Сегодня коалиция депутатской фракции "Европейская Украина" в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность. В течение одного месяца с сегодняшнего дня должна быть сформирована новая коалиция", — говорит спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Правящая коалиция объявила о самоликвидации в надежде избежать досрочного роспуска парламента. Рада изобретает все новые способы, чтобы продлить свое существование.
"Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до предстоящих парламентских выборов", — говорит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Назначить эти выборы как можно скорее выгодно Зеленскому, чтобы провести в Раду свою политическую силу. В его штабе считают, что в реальности парламентского большинства нет уже давно. Кресла под депутатами качаются, и это чувствуется.
Лидер радикальной партии Украины Олег Ляшко отвечает на вопросы журналистов:
— Кому премьерское кресло нужно отдать?
— Мне!
— А президентское?
— Президентское люди уже отдали Зеленскому. А следующее — тоже мне!
После вынужденного предвыборного перерыва — экстренный выпуск студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. В одной из сцен выпуска говорится:
"Нам кажется, прекратить работу Рады не так-то просто. Даже если ее распустить, она, как курица без головы, будет еще долго бегать и что-то там принимать".
Уже разбегаются — массово — губернаторы и чиновники администрации. Уволилась представитель президента в Раде Луценко, из минской группы по примирению вышла Геращенко, и даже глава совбеза Турчинов, тот самый, что начал войну на юго-востоке — ушел в отставку.
Вот министр иностранных дел Климкин — в Раде, со всем правительством, а уже через час без пиджака, с крыльца дипломатического ведомства, картинно поворачиваясь к Михайловскому собору, сообщает:
"Сегодня написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, представлю его Верховной Раде и новому президенту Украины".
Вокруг Порошенко все меньше преданных людей. На открытии выставки об истории украинской государственности он пожимает руку сыну видного бандеровца Шухевича и обнимает героев конфликта на Донбассе, которые воюют со своими соотечественниками:
— Спасибо вам за то, что вы бережете, защищаете Украину и не теряете оптимизма и веры в победу!
Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже объявили, что на инаугурацию Зеленского не приедут. Зато, получая из рук Порошенко прощальный орден Ярослава Мудрого, Юнкер, как рассказывают, прослезился.
"Вы знаете, он очень расчувствовался и начал, честно скажу, плакать, потому что ему было настолько грустно... За пять лет они почти породнились, — рассказывает заместитель руководителя администрации президента Украины Константин Елисеев.
Сказал и сегодня же тоже ушел в отставку. Окружной суд Киева может запретить выезд за границу всей украинской политической верхушке, включая Порошенко: министры, депутаты, всего больше ста восьмидесяти чиновников. Этот же суд ранее признал незаконной национализацию "ПриватБанка", а его бывший хозяин, олигарх Коломойский, наконец объявился в Киеве. Журналисты спросили — пойдет ли он на инаугурацию.
— Во-первых, меня не приглашали. Во-вторых, я не понимаю, как это выглядит, какие там сложности, какой дресс-код: в бабочке, в галстуке — это сложно! Мы люди более свободные. Мы из поколения "З".
Примечательно, что Коломойского застали на закрытой встрече с бизнес-партнерами и несколькими депутатами в одном из элитных ресторанов украинской столицы.
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