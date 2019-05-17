Президент обсудил разработку новейших образцов лазерного оружия

Оружие будущего, которое будет определять боевой потенциал российской армии до конца века стало главной темой на сегодняшнем совещании по развитию Воздушно-космических сил. Встречу с военными и представителями оборонных предприятий провёл Владимир Путин. Он отметил, что уже сейчас Россия располагает вооружением, которое до недавнего времени существовало только в книгах.

Фантастика становится явью. То, над чем работают сейчас конструкторы оборонно-промышленного комплекса, преобразит облик наших вооруженных сил и выведет их на лидирующие позиции в мире. Сегодня, завершая серию ежегодных военных совещаний, президент подводит промежуточный итог.

"Предлагаю рассмотреть, как в целом идет разработка перспективных образцов вооружения, в том числе создаваемых на основе так называемых новых физических принципах. Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы с вами это понимаем, встречались только в фантастических рассказах. Имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике", — заявил Путин.

Дважды в год — в мае и в конце ноября — президент собирает высший командный состав и руководителей оборонных предприятий, чтобы обсудить, как идет переоснащение армии.

Этот цикл совещаний начался непосредственно на производстве — в Казани, где вновь разворачивается выпуск стратегических ракетоносцев Ту-160М, и дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, у которых от первоначального проекта останется только планер. Вся авионика, навигация, системы управления и оружие — новые. А значит, наши дальники смогут выполнять и новые задачи — например, успешно воевать с целыми авианосными соединениями вероятного противника.

Во вторник президент уже в Ахтубинске, встречается на земле с теми, кто за двадцать минут до этого сопровождал его в небе: "Хорошие машины. Нравятся? — Сейчас проходят испытания. Еще не все проверено, оценено. — Нужно, чтобы она была самая лучшая в мире. Нам нужна именно такая машина.

Каждая военная разработка имеет двойное назначение. Так, чтобы ее можно было использовать и в мирное время.

"Рассмотрим, как продвигается межведомственная программа "Перспективная морская электроэнергетика". Мы можем, если добьемся необходимого результата, использовать все эти наработки потом, и надо к этому, безусловно, стремиться, в гражданских сферах, в отдельных регионах России, где такие разработки будут крайне востребованы. В том числе в Арктике, в регионе, который имеет для нас историческое и стратегическое значение", — отметил российский лидер.

О первых результатах войсковой эксплуатации новейшей техники, в том числе лазерного оружия "Пересвет" и гиперзвукового "Кинжала", говорили уже за закрытыми дверями. Тема слишком важная, а потому — секретная. Но обе системы уже стоят на вооружении. "Пересвет" заступил на опытно-боевое дежурство 1 декабря прошлого года. "Кинжал" на год раньше.