Брошенная в московской поликлинике малышка понимает украинский язык
Отзывается на имя Нина, понимает украинскую речь, общительна и ухожена, разве что слегка простужена — вот то немногое, что известно о двухлетней девочке, которую бросили в поликлинике на севере Москвы. Туда ее привела женщина, предположительно, мама, которая явно понимала, что ее будут искать, и прятала лицо под медицинской маской. Кто она, и есть ли у ребенка другие родственники, выясняет полиция.
Она улыбается, играет и не боится идти на контакт.
- Смотри пришла мышка. Меня зовут Оля, а тебя как?
- Нина!
Чистая одежда, аккуратные хвостики. Сама умывается и даже надевает ботинки. Совсем одна она бродила по коридорам детской поликлиники на Бутырской. По словам врачей, девочку нашли на втором этаже. Было 18 часов вечера, и поликлиника уже заканчивала свою работу. Первой ребенка, который был совсем один, заметила санитарка.
- Увидела, обратила внимание, что ребеночек один. Где мама, она вообще ничего не говорила.
На записи камеры видеонаблюдения видно, как в здание заходит женщина. Ее лицо скрывает медицинская маска, а на руках — ребенок. Охрана предполагает: она точно знала куда идти.
Женщина вышла на улицу буквально через три минуты — это тоже подтверждают камеры. Одна.
Журналисты показали фото девочки родителям, чьи дети ходят в эту поликлинику.
- Ни разу не видела на детских площадках, сколько я здесь гуляю. Девочку привела женщина какая-то не в возрасте. Соответственно, первая ассоциация, кто может привести — мама.
- Я не знала, что такие матери бывают. Вот как их можно выбросить, я не понимаю!
Она называет себя то Ниной, то Надей. По-украински понимает лучше, чем по-русски.
"На вопрос на украинском языке о том, сколько тебе лет, она сразу ответила — два года. Показала два годика. Хотя все обследования показывают, что ей около трех лет. Но два ее показывать научили", — рассказывает Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.
Врачи считают, что ребенок рос в большой семье.
"Когда мы спрашивали, как ее зовут, она называла то Надя, то Нина. Но при этом она говорила Миша, Оля. Мы сделали вывод, что это дети, которые ее окружали в домашних условиях", — объясняет Ольга Жданова главный врач детской инфекционной клинической больницы №6.
Женщину, оставившую ребенка в поликлинике, ищут следователи. Возбуждены уголовные дела по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
"ГСУ просит граждан, узнавших девочку, располагающих какой-либо информацией о ее проживании или родственниках, обратиться в ведомство по телефону, который указан на официальном сайте", — говорит Юлия Иванова, старший помощник ГСК СК по Москве.
Две недели девочка проведет в больнице. У нее небольшая простуда. После выздоровления до выяснения всех обстоятельств случившегося ее, скорее всего, отправят во временную семью или в приют.
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