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17 мая 201920:20

Лофтус-Чик не поможет "Челси" в финале Лиги Европы

EPA

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик не сможет помочь лондонцам в финале Лиге Европы. У 23-летнего футболиста тяжелая травма – разрыв ахиллова сухожилия.

Лофтусу-Чику была произведена операция, которая прошла успешно. Рубен вернется в строй не раньше августа. Таким образом, он пропустит финал Лиги Европы и не сможет помочь сборной Англии в финале Лиги наций.

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. Вторйо по значимости клубный трофей Европы разыграют лондонские "Челси" и "Арсенал".

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