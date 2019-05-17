В банке под Луганском взорвали гранату

В банке под Луганском мужчина взорвал гранату. В результате случившегося погиб он сам, двое сотрудников кредитного учреждения и трое посетителей были ранены.

Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Взрыв прогремел в Старобельске, уточняет "Интерфакс".