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17 мая 201921:31

"Аэрофлот": пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций

"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает "Интерфакс".

В сообщении отмечается, что закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы.

В компании пояснили, что вначале включается реверс, а затем, когда самолет устойчиво касается ВВП, выпускаются интерцепторы. 5 мая выпуск последних был невозможен в виду отсутствия устойчивого пробега.

В "Аэрофлоте" заявили о неверном толковании СМИ документа Росавиации, подчеркнув, что он не содержит выводов об ошибках пилотов или о нарушении ими каких-либо инструкций.

В авиакомпании пояснили, что оценки и выводы дадут органы, официально расследующие данное происшествие.

5 мая 2019 года лайнер SSJ-100 "Аэрофлота", который вылетел из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами стали 41 человек из находившихся 78 человек на борту самолетах.

В качестве причин трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказ техники, погодные условия и другие.

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