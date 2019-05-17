Сувенир с подвохом: коралл из Таиланда обернулся для жителя Самары уголовным делом
Хотел привезти сувенир из отпуска, а получил уголовное дело. Это история жителя Самары, который прямо на таможне узнал, что нарушил закон, а точнее — статью 226-ю Уголовного кодекса о контрабанде. Перечень запрещенных к ввозу в Россию веществ и товаров в ней довольно длинный. В данном случае сработала строка о контрабанде "культурных ценностей, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". Вещественное доказательство в рамках уголовного дела — ветка коралла. В материалах речь идет о "небольшом фрагменте". Казалось бы, невинный сувенир. Однако он защищен законом, чего российский турист, как уверяет, не знал. По словам самарца, коралл он нашел на пляже и просто положил в чемодан, не задумываясь. Теперь ему грозит штраф до 1 миллиона рублей, или срок от 3 до 7 лет тюрьмы. Это формальная сторона вопроса, но есть и другая — моральная.
Многие пользователи Интернета, прочитавшие новость, шутят, вспоминая, как Карл у Клары украл кораллы. Но Евгений из Самары ничего не крал, а вот признан нарушителем закона. И ему не до юмора — уголовное дело за контрабанду.
С виду трудно понять, что когда-то это был живой организм. В Таиланде к туристу при вылете претензий не было. А вот в аэропорту Самары в багаже прилетевшего усмотрели "ветвь скелета морского полипа вида Стилофора из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения".
"Его действия будут проверены в ходе доследственной проверки и в случае, если вид относится к такому виду биологических ресурсов, он будет привлечен к уголовной ответственности", — говорит адвокат Алексей Аксенов.
Категория тяжких преступлений — от 3 до 6 лет лишения свободы. Но, скорее всего, будет повторная экспертиза. При этом в самом Таиланде даже за взятый с пляжа песок или землю турист может быть привлечен к ответственности. Перед тем, как выбирать место отдыха, узнайте хотя бы законы страны, обычаи и культуру.
"Во многих странах действуют ограничения по вывозу песка и земли, потому что это собственность, например, короля. В этом случае есть даже рекомендация по покупке комнатных растений — их приобретают уже в форме для перевозки. Есть ограничения по фруктам, по сувенирам", — объясняет Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.
Иногда даже безобидный с виду сувенир тоже может оказаться в списке запрещенных. Найти советы обычно можно на туристических форумах в Интернете, на сайтах Ассоциации туроператоров или Министерства иностранных дел России.
"Само собой запрещены слоновьи кости, черепашьи панцири и изделия из них. Хотя недавно власти сняли 10-летний запрет на вывоз слонов, но здесь идет речь об исследовательских и дипломатических целях, об обменах между музеями", — рассказывает Григорий Зименков, руководитель представительства ТАСС в Таиланде.
Не надо забирать с собой нетронутые флору и фауну, стоит наслаждаться этими видами прямо во время отдыха. Погружения в подводный мир станут лучшими эмоциями и воспоминаниями вашего отпуска. Тем более, что в 21 веке все это можно снять на видео, а потом пересматривать снова и снова.
В этом году из отпуска зарубежные звезды шоубизнеса и блогеры рекомендуют привозить пластик, который человечество так активно сбрасывает в водоемы. Если каждый отдыхающий на побережье соберет хотя бы 5 штук запрятанных между камней сигарет или пластиковых крышек, то в следующем сезоне море точно немного станет чище.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Аэрофлот": пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
- В Москве простились с Сергеем Доренко
- Строительство храма в Екатеринбурге приостановлено
- Задержаны причастные к убийству Александра Захарченко
- Климкин подал в отставку
Евровидение-2019
-
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"
- Десятка победителей первого полуфинала: подробности
- Десятка победителей второго полуфинала: подробности
- Немного роботов и баскетбольный мяч
- За две песни Мадонна получит миллион 350 тысяч долларов
Самое читаемое
-
Полиция не увидела ничего странного в трупе на крыше "Волги"
- Умерла главный дерматовенеролог России
- Красавица с Кубани жалуется, что "принц" с Бали оказался тираном и проходимцем
- Два российских клуба подозреваются в "договорняке"
- "Отец года". Мужчина забрал из детского сада чужого ребёнка
Телеканал "Россия"
-
Смотрите трансляции "Евровидения" на канале "Россия"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Вести.Экономика
-
Торговая война между США и Китаем вызывает отток капитала с развивающихся рынков Азии
- В Конгрессе США потребовали у Трампа доказательств "повышения угрозы со стороны Ирана"
- Самые пьющие страны в мире
- Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года
- Чистый вывоз капитала из России удвоился в январе-апреле
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Микрогибриды, "зеленая волна" и минус 1,4: Audi обновила семейство A4
- Малолитражки и спорткары объявлены смертельно опасными
- Объявлены комплектации первого кроссовера Haval российского производства
- Volkswagen показал салон и кузов нового Golf VIII
- В России назвали цены на вседорожный "каблук" Renault Dokker Stepway
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Личный опыт: что происходит при клинической смерти
- Сколько кофе в день - уже перебор?
- Грецкие орехи полезны для гипертоников
- Есть вопрос: почему мы чувствуем усталость даже когда высыпаемся
- Антигистаминный препарат помог победить рак мозга
Вести в 20.00
-
Фантастические рассказы: Путин об оружии
- Минус Климкин: кто следующий
- Почему ребенка бросили в поликлинике
Вести-Москва
-
С Доренко простились коллеги и близкие, слушатели и зрители
- Ученого и писателя Геннадия Чагина выгоняют из собственного жилья
- В столице открыт еще один участок Северо-Восточной хорды
- "Николин день", "Ночь музеев" и велофестиваль: куда отправиться в выходные
- Красота ценою в жизнь: чем опасно злоупотребление солярием
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультраобработанные продукты способствуют перееданию и набору веса
- Искусственный интеллект идёт на войну
- Рукопись Войнича раскрывает новые тайны
- Новый материал позволяет эффективно добывать уран прямо из морской воды
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом