Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко вернулся в московское "Динамо". Прошлый сезон бывший защитник сборной России провел в динамовском коллективе Минска.

38-летний Терещенко подписал контракт сроком на один год. Алексей является воспитанником столичного клуба. Дважды в его составе он становился чемпионом России – в 2005 и 2008 годах. В 2010 году Терещенко выиграл Кубок Гагарина в составе "Ак Барса". Также он играл за "Салават Юлаев".

В прошлом году Алексей Терещенко играл за минское "Динамо". В 30 матчах регулярного чемпионата он забросил 6 шайб и сделал 10 передач. Всего на счету Терещенко 567 матчей в КХЛ, в которых он набрал 295 (118+177) очков.