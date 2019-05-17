МАК завершил расшифровку черных ящиков сгоревшего SSJ100

Информация с бортовых самописцев самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в московском аэропорту Шереметьево, расшифрована, теперь специалисты анализируют полученные данные. Об этом РИА Новости сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

ЧП произошло вечером 5 мая. Лайнер компании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за вышедшей из строя электроники. При посадке самолет несколько раз подпрыгнул на полосе, подломившиеся стойки шасси пробили топливный бак, после чего начался пожар. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

В качестве причин трагедии следствие рассматривает версии об ошибке пилотирования, отказ техники, неблагоприятные погодные условия.