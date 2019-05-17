Сборная Чехии разгромила итальянцев на чемпионате мира

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Чехии нанесла крупное поражение команде Италии – 8:0, а финны с результатом 5:0 взяли верх над командой Великобритании.

В составе победителей шайбы забросили Милан Гулаш (8-я минута), Радко Гудас (28), Михал Фролик (33, 58), Ян Коварж (34), Дмитрий Яшкин (35, 58) и Доминик Симон (57). Чехи набрали 12 очков и занимают третье место в группе В. Итальянцы проиграли все пять встреч, не забросив в ворота соперников ни одной шайбы.

В группе А сборная Финляндии уверенно обыграла британцев, забросив в их ворота пять безответных шайб. У победителей отличились Тони Раяла (21-я минута), Атте Охтамаа (26), Йоэл Кивиранта (35), Кристиан Куусела (58) и Микко Лехтонен (60). Финская команда с 13 очками лидирует в группе. Британцы, проиграв в пяти встречах, занимают восьмое место.