Бастрыкин: мотив действий керченского стрелка - протест и неустроенность

Мотивом действий студента Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в политехническом колледже Керчи 17 октября 2018 года, стали социальный протест и неустроенность. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"У него социальный протест и неустроенность вылились в ненависть к конкретным однокурсникам", — сказал Александр Бастрыкин в интервью "Петербургскому юристу" — студенческой газете Санкт-Петербургского госуниверситета.

По его мнению, у студента Рослякова было четкое, продуманное действие, и ему кто-то явно помогал войти.

Председатель СК добавил, что у Рослякова требовали деньги на ремонт школы, он их дать не мог (мама у него была санитаркой, отец жил отдельно), и его этим упрекали, сообщает ТАСС.

Владислав Росляков, студент Керченского политехнического колледжа, 17 октября 2018 года открыл огонь и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, пострадали порядка 50, нападавший покончил с собой.

Трагедия в американской школе "Колумбайн" произошла 20 апреля 1999 года. Двое подростков Эрик Харрис и Дилан Клиболд расстреляли тогда 13 человек, ранили более 20 и застрелились сами.

Версия о "Колумбайн", как добавил Александр Бастрыкин, была поводом, но не причиной.