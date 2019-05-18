Дина Аверина вышла в финал в упражнениях с обручем

В столице Азербайджана Баку продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина лидирует в соревнованиях в упражнениях с обручем, а ее сестра Арина – в упражнениях с мячом.

Дина Аверина выиграла квалификацию в упражнениях с обручем. Судьи оценили выступление Дины в 22,300 балла. Арина Аверина дважды уронила обруч и с оценкой 18,725 заняла 14 место, не попав в финал.

Зато Арина Аверина показала лучший результат в упражнениях с мячом — 22,750 балла. На шестом месте Александра Солдатова с оценкой 20,825 балла.

