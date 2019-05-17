Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне

У берегов Египта на судне Sea Shark под флагом Ирана около полугода находятся 31 человек — граждане России, Азербайджана, Индии, Украины, Филиппин и Шри-Ланки.

Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные. Изначально танкер, оператором которого является компания из Объединенных Арабских Эмиратов, шел под флагом Панамы, где зарегистрирован официальный судовладелец.

В конце ноября 2018 года танкер остановился в порту Суэца для дальнейших указаний судовладельца. В это же время закончилась панамская регистрация и необходима смена флага. В ожидании каких-либо решений от компании судно легло в дрейф в Красном море. Там к нему подошел "военный корабль египетских властей".

Со слов представителя экипажа, "в целях безопасности судно случайно на пару миль" зашло в территориальные воды Египта, "чтобы не перекрывать движение других судов".

"По этой причине нас арестовали, потребовали, чтобы проследовали за военным египетским кораблем".

Экипажу предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.

Экипаж состоит из 31 человека — двое граждан РФ — крымчане, 17 человек с Украины, один из Азербайджана, остальные — граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии. По словам представителя экипажа, срок контрактов у всех истек, некоторые нуждаются в медицинской помощи. Связь поддерживается с посольствами всех стран, представители которых есть на борту. Адвокат компании-судовладельца пытается решить вопрос.

На борту танкера находится груз сырой нефти.

Координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов сообщил, что никаких обращений от моряков с Sea Shark в организацию не поступало, но в случае их получения она готова оказать помощь.