Женщина, бросившая дочь в поликлинике, объяснила свое поведение

В Москве задержана мать девочки, которая бросила своего ребенка в поликлинике.

Женщина в красном свитере принесла малышку и оставила. Учла, что стоят камеры, поэтому на лицо надела медицинскую маску.

Врачи обратились в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Девочка сейчас в больнице. Ничего серьезного, только небольшая простуда, сообщает "Россия 24". Правда, узнать удалось немного, говорит еще плохо.

Но в пятницу к следователям пришли бабушки малышки, увидев внучку в новостях. И вот что мать девочки заявила на допросе:

- По какой причине оставили вашу дочь 16 мая 2019 года в поликлинике на Бутырской улице?

- Не справлялась с обязанностями.

- По какой причине не передали дочь в детское учреждение?

- Недодумала.