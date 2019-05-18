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18 мая 201900:17

Баскетболисты ЦСКА вышли в финал Евролиги

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Московский ЦСКА сыграет в финале баскетбольной Евролиги с турецким "Анадолу-Эфес". Это стало известно после победы армейцев в полуфинале над мадридским "Реалом" 95:90.

Армейцы одержали победу в тяжелейшем матче. Проиграв первую четверть 18:22, армейцы смогли сократить отставание во второй 25:23. Первая половина матча завершилась со счетом 45:43 в пользу "Реала". В третьем периоде мадридцы играли лучше 28:22, и после трех четвертей основного времени ЦСКА проигрывал73:65.

Но армейцы сумели переломить ход встречи догнать соперника и выйти вперед. Концовка оказалась чрезвычайно нервной, но ЦСКА удержал победу 95:90. Самыми результативными в составе ЦСКА стали Нандо де Коло и Серхио Родригес, набравшие по 23 очка. Армейцы вышли в финал, где сыграют с турецким "Анадолу-Эфес". В матче за третье место сыграют "+Реал" и турецкий "Фенербахче".

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