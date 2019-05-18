Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.

По данным следствия, 60-летний американец специально поехал в Шанхай, где встретился с агентом и передал ему как минимум три документа, два из которых были секретные, еще один — "совершенно секретный". За свои услуги Мэллори получил 25 тысяч долларов в качестве вознаграждения.

По информации ФБР, всего Мэллори мог передать китайской стороне до восьми секретных документов, передает РИА Новости.

В мае этого года сообщалось, что виновным в шпионаже себя признал еще один бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли. В разведке он проработал 13 лет и покинул управление в 2007 году; потом он переехал в Гонконг, где его и завербовали.

В апреле 2019 года директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей заявил, что самую активную агентурную сеть на территории Соединенных Штатов развернула китайская разведка. Сбор информации идет через шпионов, государственные и якобы частные компании, студентов и ученых.

Рей отметил необычные способы добычи разведданных, которыми пользуется Китай. Так, например, спецслужбы из Поднебесной могут одновременно использовать хакеров, инвестировать средства и заниматься корпоративным поглощением.