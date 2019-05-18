В Таганроге тушат пожар на площади 1,7 тысячи квадратных метров

Представитель ГУ МЧС России по Ростовской области сообщил, что в Таганроге на территории склада бывшего хлебозавода произошел пожар на площади 1,7 тысячи квадратных метров.

Пострадавших нет, передает ТАСС.

В тушении пожара по 3 номеру задействованы 31 человек и восемь единиц техники.