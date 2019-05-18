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18 мая 201902:21

Димитрис Итудис: ЦСКА показа, как он силен

EPA

ЦСКА выступит в финале баскетбольной Евролини, где сыграет с турецким "Анадолу Эфес". В полуфинале армейца нанесли поражение мадридскому "Реалу" 95:90.

После трех четвертей армейцы проигрывали 8 очков. Но в четвертом периоде москвичи сумели отыграться и вырваться вперед. "Я благодарю и поздравляю своих игроков. ЦСКА совершил выдающееся спасение. Мы не бросили играть и продолжали верить в победу. Моя команда показала, насколько она сильна. Наградой стал выход в финал", — прокомментировал победу армейцев их главный тренер Димитрис Итудис.

"ЦСКА одержал выдающуюся победу. Последняя четверть была великолепна", — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин. " Это невероятная победа. Команда показала характер, билась до конца, а Итудису можно поставить памятник за то, как он руководил", — заявил ТАСС президент единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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