Венесуэла готова сесть за стол переговоров с США

Власти Венесуэлы готовы начать процесс переговоров с американскими коллегами, чтобы обсудить двусторонние отношения. Об этом заявил глава МИД Хорхе Арреаса.

"Пришло время дипломатии. Мы готовы сесть за стол переговоров", — сказал Арреаса, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях в интервью местному телеканалу "Телесур". Он также отметил, что США потерпели поражение в своих действиях против Венесуэлы, передает ТАСС.

Еще в феврале этого года, практически в самом начале этой фазы политического кризиса в Венесуэле, президент Николас Мадуро заявил, что оппозиция боится переговоров с правительством. Тогда же он обвинил лидера США Дональда Трампа в намерении сорвать диалог по выходу из кризиса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров тоже ранее говорил, что Мадуро готов к диалогу без ультиматумов и без предварительных условий​​​.

"К сожалению, оппозиция во главе с господином Гуайдо отказывается от диалога и требует ультимативно ухода Николаса Мадуро и передачи власти этим оппозиционным силам. Это не диалог, а уже навязывание одной стороне своей воли", — сказал Сергей Лавров.

Кризис в отношениях Венесуэлы и США обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США и ряд других стран.

Президент Венесуэлы назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений о Штатами.

"Венесуэла сейчас находится в жесточайшем кризисе, который, кстати, был вызван не только экономической политикой Мадуро, но, в том числе, и последствием американских санкций. И в этом плане обвинять Мадуро очень просто, заявляя, что он является главным ответственным за все проблемы", — сказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в программе "Недельный отчет" на Вести.ФМ от 5 мая.

По его словам, с точки зрения подготовки американцы решили взять "с кондачка" и, воодушевленные успехом целого ряда цветных революций, которые они инспирировали, думали, что в Венесуэле все пройдет гладко, но не вышло.

"Во всех успешных цветных революциях силовой блок либо сохранял свою верность официальной власти – и тогда революция проваливалась, либо переходил на сторону протестующих или заявлял о своем нейтралитете", — отметил он.