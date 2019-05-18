На камчатском Камне погиб японский альпинист

Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров сообщил, что при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе погиб альпинист из Японии.

Группа японских туристов шла по одному из наиболее сложных маршрутов. Один из альпинистов не смог преодолеть сложный участок и сорвался, передает ТАСС. Двое его товарищей по спутниковому телефону вышли на связь с турфирмой, оттуда уже и связались с российскими спасателями. По словам Хабарова, туристы были зарегистрированы и застрахованы.

Спасательные работы будут осложнены практически предельной высотой для вертолета – 3 300 метров.

Камень — второй по высоте вулкан Камчатки после Ключевской сопки. Это потухший вулкан, расположенный в Восточном вулканическом поясе Камчатки. Его высота составляет 4 584 метра.