Северный флот и потомок Миклухо-Маклая получили "Хрустальный компас" в Сочи

В Зимнем театре Сочи в седьмой раз состоялась церемония вручения национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России "Хрустальный компас".

Председатель Краснодарского краевого отделения Русского географического общества Иван Чайка на церемонии открытия рассказал, что в этом году на конкурс было представлено 556 заявок из шести стран мира и 74 регионов России. Чтобы определить финалистов в 11 номинациях, экспертный совет заседал почти пять часов.

Туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" стал лауреатом в специальной номинации "Признание общественности". Это единственная номинация, победитель которой определяется по результатам Интернет-голосования, сообщает ТАСС.

В номинации "Путешествие и экспедиция" победил Северный флот, сделавший более 30 открытий за время экспедиции на архипелаг Новая Земля. За проект "Гражданин мира" в номинации "Просвещение" был награжден потомок путешественника Николая Миклухо-Маклая — его двоюродный праправнук и полный тезка.

За создание плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" для энергообеспечения северных регионов целый концерн — АО "Концерн Росэнергоатом" – стал победителем в номинации "Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса".

Премия "Хрустальный компас" вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества и ПАО "Газпром".