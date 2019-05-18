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18 мая 201905:21

Мхитаряну гарантировали безопасность во время пребывания в Баку

EPA

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана гарантирует полузащитнику лондонского "Арсенала" Генриху Мхитаряну во время проведения финального матча Лиги Европы. Армянский легионер будет находится в Баку в полной безопасности.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют лондонский "Арсенал" и "Челси", пройдет 29 мая в Баку. Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян мог отказаться от участия в игре. У Армении и Азербайджана очень сложные отношения, и Мхитарян беспокоился о своей безопасности.

Но генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов заверил, что принимающая сторона обеспечит армянскому легионеру "Арсенала" полную безопасность во время пребывания в Баку.

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