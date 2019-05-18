Кубок Стэнли. "Сент-Луис" сравнял счет в серии с "Сан-Хосе"

Состоялся четвертый матч финала Западной конференции между "Сент-Луис Блюз" и "Сан-Хосе Шаркс". Хозяева победили 2:1. Счет в серии стал равным 2:2.

Российский легионер "блюзменов" Иван Барбашов распечатал ворота гостей на 35 секунде. Эта шайба стала для Ивана первой в нынешнем розыгрыше. Также на счету Барбашева три голевых передачи. На 18 минуте Тайлер Бозак после паса Владимира Тарасенко реализовал численное преимущество. "Сан-Хосе" смог лишь сократить отставание. У Тарасенко теперь 6 очков и 3 результативных передачи. На 46 минуте Томас Гертл отличился в большинстве.

"Сент-Луис" выиграл 2:1. Счет в серии стал 2:2. Следующий матч пройдет 19 мая на площадке "Сан-Хосе".