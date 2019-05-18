В Петербурге начинается фестиваль тюльпанов
Седьмой фестиваль тюльпанов пройдет в субботу и воскресенье в Санкт-Петербурге. В этом году на Елагином острове высадили 175 тысяч луковиц тюльпанов, а цветники парка увеличились до 4 тысяч квадратных метров.
Гостям фестиваля будут представлены 120 сортов тюльпанов. В центральных цветниках снова можно будет увидеть три сорта знаменитых черных тюльпанов. Новыми для посетителей будут четыре сорта тюльпана-хамелеона, меняющего свой цвет за время цветения.
Организаторы отмечают, что каждый из цветников этого года создан в цветах или мотивах разных "тюльпановых" стран. Это Персия и Турция, откуда начался путь тюльпанов по миру, Франция, Австрийская империя, Немецкое княжество, и, конечно, Голландия, ставшая второй родиной этого цветка, сообщает РИА Новости.
Как Сахалину удалось фактически полностью вытеснить Голландию со своей цветочной поляны? Смотрите в репортаже "Симфония тюльпанов".
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