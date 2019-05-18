По факту гибели японского альпиниста на Камчатке проводится проверка

Пресс-служба правительства Камчатского края сообщила, что по факту гибели 17 мая японского альпиниста на вулкане Камень проводятся следственные мероприятия.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров рассказал, что в результате спасательной операции альпинисты и тело их погибшего товарища доставлены в поселок Козыревск, передает "Интерфакс".

Трое японских альпинистов совершали восхождение на потухший вулкан Камень по одному из наиболее сложных маршрутов. Один из них сорвался в ущелье. Все альпинисты были зарегистрированы и застрахованы.

По данным местных СМИ, альпинисты отказались от сопровождения при восхождении на вулкан.