ДТП в Курской области: три человека погибли

На 481-м километре автодороги М-2 объездной дороги города Фатеж в Курской области произошло ДТП.

По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai двигался со стороны Москвы в Курск, по встречной полосе ехал грузовик Volvo. Столкновение машин привело к гибели трех человек, передает ТАСС.

На месте ДТП работают экстренные службы и полиция.