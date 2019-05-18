Де Коло о выходе в финал Евролиги: тяжелейшая игра, но мы проявили характер

В полуфинале баскетбольной Евролиги московский ЦСКА одержал волевую победу над действующим победителем турнира мадридским "Реалом" (95:90) и вышел в финал турнира. Защитник армейцев Нандо де Коло поделился впечатлениями от этой игры.

"Это была тяжелейшая игра. Мы знали до встречи, насколько трудно всегда играть с "Реалом", – приводит слова де Коло ТАСС. – У них хорошие игроки, которые понимают, как играть, но мы никогда не сдаемся и проявили характер. Это дало результат".

В финале турнира столичной команде предстоит встретится с турецким "Анадолу Эфес", который ранее обыграл "Фенербахче" (92:73). "На протяжении этого долгого сезона у нас уже были подобные игры. Каждый раз мы добавляли. Мы проделали отличную работу, но нам нужно быть собранными, так как впереди еще одна игра", – заключил французский баскетболист.