В Волгограде пожарные потушили пожар на складе

В ночь на субботу в Красноармейском районе Волгограда сгорел склад. Пожарные получили сигнал о пожаре на улице Бахтурова в 3.20 по московскому времени, пишет РИА Новости.

Через три часа сотрудники ГУМЧС справились с огнем на площади в тысячу квадратных метров. Пострадавших нет. Эксперты выясняют причину пожара.