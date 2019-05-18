Армейские командиры ответят за моральное состояние солдат

Показатель морально-политического состояния (МПС) стал основным критерием оценки боеготовности воинской части. Соответствующие поправки внесены в закон "О статусе военнослужащих". Командирам армии предписано отвечать за морально-политическое и психологическое состояние личного состава "и в мирное, и в военное время". Под МПС подразумевается совокупность идейных установок, нравственных ценностей, поведенческие мотивы, настроение военнослужащего. Все это, по мнению законодателей, влияет на боеготовность военнослужащих и их возможность "выполнять поставленные задачи". Ответственность за морально-политическое состояние военнослужащих несут командиры частей и соединений Минобороны.

Разработаны системы и методики оценки МПС: донесения командиров дополнены спецтестом на морально-психологическое состояние личного состава. В него входит несколько вопросов, в том числе про питание, сон, стрессы. Результаты обрабатываются компьютерной программой, которая выдает единый интегральный показатель. Чем он выше, тем лучше считается морально-психологическое состояние части. При низком уровне МПС командиров подразделения может ждать дисциплинарная ответственность — вплоть до понижения в должности или увольнения.

Поправки в закон подготовлены в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина. В июле 2018 года глава государства подписал указ о создании в Минобороны Главного военно-политического управления. Его возглавил экс-командующий войсками в Сирии и бывший командующий Западного военного округа Андрей Картаполов.