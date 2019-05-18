В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать

В Москве полиция задержала мужчину 1979 года рождения, который 17 мая зарезал отца и тяжело ранил мать. Трагедия произошла во время бытовой ссоры в доме на 5-й Кожуховской улице.

"Безработный нанес несколько ножевых ранений отцу и матери", — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Мужчину обвиняют в убийстве по статье 105 УК РФ