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18 мая 201909:55

В Волгограде задержан водитель грузовика, врезавшегося в маршрутку

Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС

В пятницу вечером в Волгограде грузовик МАЗ врезался в маршрутное такси, которое отбросило в столб. За медицинской помощью к врачам обратились 17 пассажиров. Пострадавших с переломами и сотрясением головного мозга пришлось госпитализировать, причем четверых —  в тяжелом состоянии. Сейчас в реанимации остаются двое, троих пострадавших выписали для амбулаторного лечения. Четырнадцать пострадавших остаются в больнице.

Как в субботу рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, в отношении водителя МАЗа возбудили уголовное дело, и он был задержан.

По предварительным данным, к ДТП с тяжелыми последствиями привел отказ тормозной системы грузовика.

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