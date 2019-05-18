Под Читой мать-пьяница обварила дочь и не вызвала скорую

В поселке Лесной Городок Читинского района пьяная мать случайно облила кипятком полуторогодовалую дочь. Девочка скончалась от ожогов, пишет РИА Новости.

Трагедия произошла 11 мая этого года около 23 часов. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю, родители погибшего ребенка злоупотребляют спиртным. Испугавшись возможного лишения родительских прав, они долго не вызывали врачей, пытаясь лечить дочь подручными средствами.

В отношении супружеской пары следователи возбудили уголовное дело ( "Оставление в опасности", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Следствие будет просить суд поместить подозреваемых под стражу. В ходе доследственной проверки СК намерен проверить работу органов социальной защиты.