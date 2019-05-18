18 мая 201911:10
ММА. Олейник проведет бой в лиге UFC против Харриса
Ветеран смешанных единоборств, российский тяжеловес Алексей Олейник проведет следующий бой в рамках турнира американской лиги UFC в Сан-Антонио 20 июля. Соперником нашего спортсмена станет американец Уолт Харрис, который провел в октагоне всего 20 боев против 70 у россиянина.
В андеркарде турнира UFC в Сан-Антонио главными будут состязания женщин, сообщает MMA Junkie. В этот день пройдут бои претенденток на титул в легчайшем и наилегчайшем весах организации. В легкой категории Ракелль Пеннингтон встретится с Ирен Алдана. В наилегчайшем дивизионе состоится поединок Лиз Кармуш и Роксанны Модаффери.
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