В Екатеринбурге готовят анкеты для соцопроса по строительству храма

Вопросы для голосования по строительству храма в Екатеринбурге подготовят социологи. Об этом сообщил в субботу журналистам глава города Александр Высокинский. "Идут консультации с самыми крупными, самыми опытными компаниями, занимающимися соцопросами", цитирует Высокинского РИА Новости. Мэр отметил, что будут проведены два независимых друг от друга опроса для определения мнения жителей по поводу строительства храма.

Ранее в столице Урала часть жителей выступила против строительства храма Святой Екатерины в центре города. По мнению активистов, строительство религиозного сооружения уничтожит сквер и пруд. Столкновения между противниками и сторонниками строительства начались 13 мая и контролировались Росгвардией, порядка 100 активистов привлечены к административной ответственности, 33 участника протестов арестованы на срок до 15 суток. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал конфликтующие стороны к диалогу и пригласил на встречу противников и сторонников строительства. По итогам переговоров власти заявили, что оснований для прекращения строительства нет.

Позднее президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга. Храм должен объединять людей, а не разъединять, отметил глава государства.

Сегодня Высокинский встречается с противниками строительства храма на месте сквера, добавляет ТАСС. В переговорах принимают участие почти 60 человек: активисты, жители, депутаты Заксобрания. Результаты встречи будут опубликованы на сайте городской администрации. Строительные работы пока приостановлены.