Экс-защитник "Торонто" Игорь Ожиганов стал игроком "Ак Барса"

Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Игорь Ожиганов продолжит карьеру в казанском "Ак Барсе". Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года – до конца сезона 2020/21.

"Мы рады подписанию двухлетнего соглашения с праворуким защитником, который сможет усилить игру команды в большинстве, – заявил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов, слова которого приводит пресс-служба "Ак Барса". – У Игоря долгая история выступления в КХЛ, есть опыт игры в НХЛ, мы считаем, что все это поможет нашей команде добиваться побед".

В прошлом сезоне Ожиганов в составе "Торонто" принял участие в 53 матчах, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативны передачи. До переезда за океан защищал цвета ЦСКА (2010-2012, 2013, 2015-2018), "Амура" (2012/13) и "Сибири" (2013-2015).