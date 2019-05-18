Главные соперники — они сами: в российских гимнастках никто не сомневается

Выступление наших гимнасток-художниц на чемпионате Европы в Азербайджане: каковы настрой команды и ее первые успехи?

Российские флаги — даже на секторе с азербайджанскими болельщиками. Ни у одной другой команды такой группы поддержки нет. В них давно уже никто не сомневается. Выхода гимнасток ждали долго: третья группа, и замыкающие в ней — близнецы Аверины.

Арина начинает номер чисто, но на середине второй минуты теряет обруч. Потом — еще раз. Меняет на запасной. И снова берет свой. Результат, мягко говоря, не чемпионский: 14-е место и сенсационный невыход в финал.

"Это не волнение. Бывает, гимнастка вязнет в ошибках своих. Там же ограниченное время подготовки, разминки. Она что-то делает, совершает ошибку, начинает очень расстраиваться, придавать большое значение этому", -пояснила Евгения Кузьминова, психолог сборной России по художественной гимнастике.

Дина выступление сестры не видела — сама готовилась к выходу. Да и не принято у них, ведь волнуются друг за друга больше, чем за себя. В итоге с обручем Дина – лучшая, уверенное первое место. Но, как известно, совершенству предела нет. "Вообще ничего не получилось, что мы хотели сказать. Я надеюсь, что я с могу исправиться", — признала гимнастка.

Если у Арины самый сложный элемент не всегда получался и на тренировках, то Александра Солдатова на репетиционном ковре была практически безупречна. Но в зачете с мячом — шестое место. С арены Саша уходит в слезах.

"Она была настолько уверена, с одной стороны, что нужно выиграть, что это ее просто переломило. Потому что выигрывать никогда не надо. Надо выступать в полную силу. Она не показала даже половину того, что она могла бы сделать", — уверена Ирина Винер-Усанова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Ирина Винер еще утром была на встрече с президентом Азербайджана. Ильхам Алиев вручил заслуженному тренеру орден Дружбы. Но на всех выступлениях она – рядом со своими девочками. Между выходами Арины было 50 минут. Казалось, такой колоссальный стресс, но справилась. В зачете с мячом она — первая.

Делать выводы пока рано. Впереди — третий день соревнований. 18 мая сестры Аверины выступают с булавами. С лентой — Дина и Саша Солдатова. Девочкам очень нужно собраться, ведь как не устают повторять спортсменки, главные их соперники — они сами.

Этот чемпионат Европы уже точно войдет в историю — непредсказуемый и очень интересный. Настоящая борьба за медали продолжается. И наши спортсменки — по-прежнему одни из главных претенденток на золото.