Женщина-байкер оказалась в реанимации после ДТП в Петербурге. Видео

В минувшую пятницу, 17 мая, на пересечении Вербной улицы и Земского переулка в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием мотоциклиста, попавшая в объектив камеры наблюдения.

На записи видно, как мотоцикл столкнулся с поворачивавшим автомобилем Nissan Juke. После удара двухколесное транспортное средство и управлявшая им женщина вылетели за пределы проезжей части, разминулись с проходим с детской коляской, после чего врезались в ограждение у места проведения ремонтных работ.

Как сообщают СМИ, 27-летняя женщина-мотоциклист была госпитализирована с тяжелыми травмами. 40-летняя женщина, находившаяся за рулем Nissan, не пострадала.