Скандал: Курц больше не хочет работать со Штрахе

После публикации скандального видео канцлер Австрии Себастиан Курц больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, сообщает агентство АРА.

Видео, о котором идет речь, появилось в пятницу. На нем вице-канцлер общается на испанской вилле на Ибице с "предполагаемой племянницей российского олигарха" Аленой Макаровой о нелегальных пожертвованиях партии и ответных гарантиях на правительственные контракты по строительству дорог и помощь в покупке одного из влиятельных австрийских изданий — Kronen Zeitung. Разговор длился почти шесть часов и состоялся два года назад, речь шла о 250 миллионах евро пожертвований "черным налом". Также обсуждался поиск компромата на членов других политических партий. Автор видео неизвестен, СМИ предполагают, что встречу организовал один из помощников вице-канцлера, владеющий русским языком.

Несмотря на уверения Штрахе о том, что данное видео — подделка, оно должно положить конец его политической карьере, утверждает агентство со ссылкой на несколько источников. Добровольная отставка Штрахе ожидается сегодня в полдень после встречи Себастьяном Курцем в Федеральной канцелярии. Согласно информации, освободившуюся должность может занять генсек Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер.