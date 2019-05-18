Владимир Тарасенко: Барбашев забросил очень важную шайбу в игре с "Сан-Хосе"

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ "Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 2:1. Российский форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от шайбы соотечественника Ивана Барбашева в ворота "акул".

"Это был очень важный гол. Все наши звенья хорошо работали все три периода, – приводит слова Тарасенко пресс-служба НХЛ. – А наша тройка выходила как раз после звена Барбашева. И вот парни в самом начале матча открыли счет. Это дало нам еще один бонус после третьей встречи, подробности которой вы помните. Очень ценный момент для нашей команды".

Напомним, счет в серии до четырех побед стал 2:2. Пятый матч противостояния состоится в воскресенье, 19 мая и пройдет на льду арены "SAP-центр" в Сан-Хосе.