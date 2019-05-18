Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

Минтранс РФ выполнит поручение президента России Владимира Путина и откроет железнодорожную часть Крымского моста с опережением графика, пообещал глава ведомства Евгений Дитрих. Указания и пожелания руководителя, по его словам, принято исполнять — будет выполнено и это, заверил он журналистов в ходе рабочей поездки в Крым.

На днях Владимир Путин в выступлении на медиафоруме Объединенного народного фронта "Правда и справедливость" в Сочи отметил, что знает проблеме повышенных цен на продовольствие в Крыму, добавив, что власти работают над ее комплексным решением. Улучшить ситуацию с доставкой товаров на полуостров должен, среди прочего, и Крымский мост. Его железнодорожная часть будет достроена с опережением графика и заработает в конце года, добавил Путин.

Движение по автомобильной части Крымского моста было открыто в середине мая прошлого года. Пять миллионов машин, в том числе почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов, проехали по Крымскому мосту за первые 12 месяцев. Годовой трафик более чем втрое превысил показатель паромной переправы за 2017 год, сообщили на днях в информационном центре "Крымский мост". Автовладельцы и перевозчики за счет использования моста вместо паромной переправы за год сэкономили более 16 миллиардов рублей.

Строительство железнодорожной части моста продолжается. Открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года, напоминает ТАСС.