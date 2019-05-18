В Приморье ищут осужденного за убийство, сбежавшего из колонии, спрятавшись в шкафу

В пятницу, 17 мая, пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Приморскому краю сообщила о побеге Оника Заргаряна – осужденного, содержавшегося в исправительной колонии строгого режима ИК-27 в поселке Волчанец.

По данным СМИ, мужчина получил наказание в видео почти 10 лет лишения свободы за убийство человека сковородой. Срок заключения Заргаряна истекал в 2025 году.

Сообщается, что осужденный умудрился покинуть территорию колонии, спрятавшись в шкафу. По некоторым данным, на территории учреждения находится мебельная фабрика, с которой периодически вывозится готовая продукция, чем и воспользовался злоумышленник.

В настоящее время силовики ведут активные поиски Оника Заргаряна. При наличии информации о его местонахождении, оперативники просят связаться с правоохранительными органами.