Защитник "Индианы" дисквалифицирован за нарушение антидопинговой программы

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Индиана Пэйсерс" Тайрик Эванс дисквалифицирован на два года за нарушение условий антидопинговой программы лиги.

Баскетболист, который в сентябре отметит 30-й день рождения, минувшим летом заключил годовое соглашение с "Пэйсерс" на 12,4 миллиона долларов. Таким образом, по окончании нынешнего сезона Эванс станет неограниченно свободным агентом.

"Мы серьезно относимся к произошедшему – говорится в заявлении "Индианы". В ближайшее время мы обратимся к Тайрику, чтобы предложить нашу помощь".

Эванс в текущем сезоне в составе "Индианы" принял участие в 69 играх, набирая в среднем 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи. Ранее он защищал цвета "Сакраменто", "Нью-Орлеана" и "Мемфиса".