Греф рассказал о трех уровнях общения в соцсетях

В социальных сетях есть три уровня общения: публичный, групповой и персональный. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью Наиле Аскер-заде.

Греф признался, что он пользуется соцсетями, но контент размещает не слишком активно – скорее, следит за тем, что там происходит.



Если говорить об уровнях общения, то себя глава Сбербанка причисляет к первому или второму, но не третьему. "Но это зависит от в том числе от психотипов, комплексов людей и так далее", — добавил он.

Программа "Действующие лица с Налей Аскер-заде" выйдет в эфир 19 мая в 00:30 на телеканале "Россия 1".