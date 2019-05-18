Скандальное видео с россиянкой: Гуденус объявил об отставке вслед за Штрахе

Функционер Австрийской партии свободы Йоханн Гуденус объявил об уходе в отставку с поста главы фракции в нижней палате парламента (Национальном совете) и со всех остальных партийных должностей. Он также слагает с себя полномочия депутата парламента, передает ТАСС.

В своем официальном заявлении Гуденус выразил глубокое сожаление тем, что его поведение "разочаровало доверие избирателей, функционеров и сотрудников".

Тем временем объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Австрийская партия свободы не получала помощи от предполагаемой россиянки, запечатленной на скандальной видеозаписи с Ибицы. На ней вице-канцлер общается на испанской вилле с "предполагаемой племянницей российского олигарха" Аленой Макаровой.

Среди прочего, речь шла о нелегальных пожертвованиях для Партии свободы в обмен на помощь в покупке одного из самых влиятельных австрийских изданий — газеты Kronen Zeitung. Журналисты отмечают, что участники беседы были сильно пьяны.

По словам Штрахе, он встречал эту даму "один раз в ходе приватного ужина во время своего отпуска" и после этого больше ее не видел, передает РИА Новости. Никакой помощи со стороны названных лиц в адрес Австрийской партии свободы не поступало, добавил он.

Громкий скандал, разразившийся в СМИ после публикации скандального видео, Штрахе назвал "намеренным политическом убийством". Он признался, что в момент того злосчастного разговора был пьян, чем и воспользовались лица, организовавшие скрытую съемку. Свое поведение он назвал "глупым и безответственным", охарактеризовав его также как "ошибку".

Помимо поста вице-канцлера Штрахе сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы — эту должность займет министр транспорта Австрии Норберт Хофер.

Счетная палата страны ранее потребовала от Австрийской партии свободы объяснить заявления ее председателя, а Верховная прокуратура Австрии занялась проверкой сведений о возможном тайном финансировании этой партии.