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Выборы на Украине 4 минуты назад
За атаку на военный монумент 9 мая украинский националист заплатит 2,5 доллара
Суд оштрафовал активиста Добровольческого движения Организации украинских националистов (запрещена в РФ) Антона Петривского, который 9 мая забросал яйцами памятный знак в форме звезды Орден Великой Отечественной войны во Львове. Петривский должен будет заплатить штраф в 68 гривен (2,5 доллара). Он выплатил также 384 гривны (14,5 доллара) судебного сбора.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, вандал бросил в монумент два куриных яйца в тот момент, когда к монументу возлагали цветы по случаю 74-й годовщины Победы над нацистами. Кроме того, он плюнул в лицо представительнице общественной организации "Украинский выбор. Право народа" Инне Иваночко, когда между ними возникла перепалка. Действия националисты были квалифицированы как мелкое хулиганство.
По данным СМИ, Петривский ранее организовывал акции, направленные на срыв запланированных во Львове концертов артистов, которые, по его мнению, придерживаются пророссийских взглядов..
В начале марта во Львове демонтировали стелу Монумента Славы, который был установлен в центре города в 1970 году в память о борцах с нацизмом.
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