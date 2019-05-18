Греф назвал свои любимые книги

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде рассказал о своих любимых книгах. В художественной литературе это роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". А "с точки зрения менеджмента" – это книга Стивена Кови "7 навыков высокоэффективных людей".



Греф признался, что считает эту книгу классикой, а Кови назвал своим учителем.

Программа "Действующие лица с Налей Аскер-заде" выйдет в эфир 19 мая в 00:30 на телеканале "Россия 1".