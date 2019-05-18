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18 мая 201915:46

Выяснилось, что на видео со Штрахе и Гуденусом была не россиянка, а латвийка

Объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что на скандальном видео, ставшем причиной краха его политической карьеры, не "племянница российского олигарха", а гражданка Латвии.

Ранее сообщалось, что скандальное видео появилось в пятницу. На нем вице-канцлер общается на испанской вилле на Ибице с "предполагаемой племянницей российского олигарха" Аленой Макаровой о нелегальных пожертвованиях партии и ответных гарантиях на правительственные контракты по строительству дорог и помощь в покупке одного из влиятельных австрийских изданий — Kronen Zeitung. Разговор длился почти шесть часов и состоялся два года назад, речь шла о 250 миллионах евро пожертвований "черным налом". Также обсуждался поиск компромата на членов других политических партий. Автор видео неизвестен, СМИ предполагают, что встречу организовал один из помощников вице-канцлера, владеющий русским языком.

Позднее Штрахе объявил о добровольной отставке с поста вице-канцлера. Он утверждает, что на видео — гражданка Латвии, которая планировала переехать в Австрию и интересовалась инвестициями. В частности, покупкой охотничьего поместья члена АПС Йохана Гуденуса, который также принимал участие в беседе. Вслед за Штрахе Гуденус так объявил об отставке с поста главы фракции в нижней палате парламента и отказе от всех партийных должностей.

Несмотря на покаянные речи вице-канцлера, более тысячи человек вышли в субботу на демонстрацию у ведомства федерального канцлера в Вене, сообщает РИА Новости. Пришедшие выражают радость в связи с отставкой Штрахе и ждут заявления канцлера в связи со скандалом. Демонстранты ожидают, что Курц "сделает выводы", завершит коалицию с АПС и объявит новые выборы.

На фоне скандала германская контрразведка заявила о рисках в сотрудничестве с австрийскими коллегами. Ведомство по охране конституции Германии, которое выполняет функции контрразведки, видит риски, сообщает газета Die Welt. По данным издания, соответствующую оценку огласил на закрытом заседании глава контрразведки ФРГ Томас Хальденванг. Он полагает, что Австрия ненадежно хранит разведывательную информацию, полученную от партнеров. Хальденванг предположил, что секретные данные могут передаваться в Россию.

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