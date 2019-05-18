Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).

Сборная России одержала пятую победу кряду и с 15 очками лидирует в группе В, а Латвия расположилась на пятой строчке, имея в активе шесть очков. В следующем матче турнира россияне 19 мая сыграют со швейцарцами, а латыши на следующий день встретятся со шведами.