Крымские полицейские рассказали о наказании для авиадебоширки

Женщина, устроившая дебош на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего из Москвы в Симферополь, привлечена к административной ответственности, об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, что в минувший четверг, 16 мая, пассажирка 1954 года рождения проявила агрессию и не подчинялась требованиям членов экипажа. В частности, во время посадки она расстегнула ремень безопасности, встала со своего места и пошла к выходу, после чего возник скандал, в который пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские доставили уроженку Владимирской области в линейный отдел в аэропорту Симферополя и провели разбирательство.

В итоге действия нарушительницы спокойствия были признаны соответствующими статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Минимальное наказание, предусмотренное данным пунктом КоАП, составляет штраф в размере 500 рублей, а максимальное – административный арест на срок до 15 суток. Точку в истории неудачного полета поставит суд, который и вынесет окончательное решение.

Сама женщина утверждает, что не помнит, как устроила дебош. По ее словам, она "глоточками маленькими" выпила стограммовую бутылочку водки, воспоминания о дальнейших событиях у нее не сохранились.